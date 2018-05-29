Валуев призвал Монсона повышать популярность России

Боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев поздравил американского бойца Джеффа Монсона с получением российского гражданства и пожелал ему повышать популярность России.

«Он давно этого хотел, могу его только поздравить с этим! Всемирно известный человек в своём виде спорта. Пусть популярность повышает [России]. Будут приезжать такие как Монсон, ну и слава Богу», — приводит слова спортсмена НСН.

Указ о предоставлении гражданства России американскому борцу ММА Джеффу Монсону подписал президент Владимир Путин во вторник, 29 мая. В Кремле отметили, что он является известным человеком в мире спорта, поэтому ему предоставили гражданство, а подобная практика распространена во всем мире.