В Кремле назвали причину предоставления Монсону гражданства России

Джефф Монсон является известным человеком в мире спорта, поэтому ему предоставили российское гражданство. Эта практика распространена во многих государствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что американский спортсмен выполнил все предусмотренные законом процедуры и подал обращение за гражданством. При этом Монсону еще предстоит принести присягу.

28 мая президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства страны американскому борцу смешанных единоборств ММА Монсону. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Джефф Монсон по прозвищу Снеговик за карьеру в ММА одержал 57 побед и потерпел 23 поражения при одной ничьей. Боец обладает черным поясом по бразильскому джиу-джитсу.

Впервые о желании получить российское гражданство Монсон объявил в марте 2013 года, а в начале 2015 года он сделал татуировку с изображением скульптурной композиции «Родина-мать зовет!», установленной в Волгограде.