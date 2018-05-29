Путин предоставил российское гражданство борцу Джеффу Монсону

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства страны американскому борцу смешанных единоборств ММА Джеффу Монсону. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 г. в Соединенных Штатах Америки», — говорится в президентском указе.

В феврале сообщалось, что борец выбирает дом в подмосковном Красногорске. После получения гражданства Джефф Монсон планирует заняться развитием российского спорта.

Кроме того, в декабре прошлого года о желании получить гражданство РФ заявил американский боксер Флойд Мейвезер.