Путин предоставил российское гражданство борцу Джеффу Монсону
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства страны американскому борцу смешанных единоборств ММА Джеффу Монсону. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 г. в Соединенных Штатах Америки», — говорится в президентском указе.
В феврале сообщалось, что борец выбирает дом в подмосковном Красногорске. После получения гражданства Джефф Монсон планирует заняться развитием российского спорта.
Кроме того, в декабре прошлого года о желании получить гражданство РФ заявил американский боксер Флойд Мейвезер.