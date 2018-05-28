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СМИ узнали о получении Абрамовичем гражданства Израиля

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Российский предприниматель и владелец ФК «Челси» Роман Абрамович получил паспорт гражданина Израиля, пишет местное издание Ynet.

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По словам газеты, Абрамович приземлился на своем частном самолете в аэропорту Бен-Гурион и получил израильское удостоверение личности.

Как отмечает издание, теперь он будет самым богатым человеком в стране. Абрамович, предположительно, будет жить в особняке в Неве-Цедек (один из районов Тель-Авива), купленном за 100 млн шекелей ($28 млн) у актрисы Галь Гадот. 

20 мая портал The Bell со ссылкой на источники сообщил, что власти Великобритании не продлили Абрамовичу визу инвестора. По информации издания, срок его предыдущей визы закончился, а новую бизнесмену еще не выдали.  

 

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