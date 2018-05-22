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СМИ рассказали об условиях получения Абрамовичем британской визы

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российского бизнесмена Романа Абрамовича могут попросить отчитаться о доходах и доказать легальность происхождения своего состояния для получения новой инвестиционной визы Великобритании.

Власти Соединенного Королевства рассматривают миллиардера как человека, который впервые подал заявку на получение британской визы. До тех пор, пока он не расскажет о том, как заработал деньги, россиянин не сможет въехать на территорию этой страны, пишет Daily Telegraph. Издание отмечает, что и у других богатых людей, проживающих в Великобритании, начались проблемы из-за их иностранного капитала.

1 мая нижняя палата парламента Соединенного Королевства приняла поправку к законопроекту, которая обязывает власти Британских Виргинских и Каймановых островов раскрыть имена владельцев офшоров. До настоящего момента эти территории не предоставляли общественности информацию о личностях бенефициаров активов, которые хранятся под их юрисдикцией.

20 мая международный комитет палаты общин опубликовал антироссийский доклад под названием «Московское золото: российская коррупция в Великобритании». Его авторы утверждают, что Лондон «используется в качестве базы для коррумпированных активов из РФ», в связи с чем призывают власти ввести запрет на российские облигации и применить новые санкции в отношении Москвы.

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