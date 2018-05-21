В Британии призвали ужесточить санкции против некоторых россиян

Комитет палаты общин по международным делам парламента Великобритании призвал власти ужесточить санкции против «лиц, связанных с Кремлем». Об этом говорится в докладе комитета на сайте парламента.

В докладе под названием «Московское золото: российская коррупция в Великобритании» британские политики утверждают, что Лондон «используется в качестве базы для коррумпированных активов из России».

Всё это, по мнению парламентариев, угрожает нацбезопасности королевства, и поэтому необходимо ужесточить санкции.

«Мы призываем правительство ввести больше санкций против связанных с Кремлем лиц, включая меры, предусмотренные законом о санкциях и противодействии отмыванию денег <…>», –– говорится в документе.

При этом, против кого именно предлагается ввести ограничения, не уточняется.

Также комитет порекомендовал правительству проверить, почему российская компания En+ Group действует на лондонской бирже, несмотря на санкции.

23 апреля министерство иностранных дел Канады заявило о намерениях стран «большой семерки» (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, США и Япония) продолжать политику санкций в отношении России.