Прямой эфир

В Британии призвали ужесточить санкции против некоторых россиян

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет палаты общин по международным делам парламента Великобритании призвал власти ужесточить санкции против «лиц, связанных с Кремлем». Об этом говорится в докладе комитета на сайте парламента.

Бизнес закроется от санкций
Правительство разрешит не раскрывать сведения об учредителях и топ-менеджменте

В докладе под названием «Московское золото: российская коррупция в Великобритании» британские политики утверждают, что Лондон «используется в качестве базы для коррумпированных активов из России».

Всё это, по мнению парламентариев, угрожает нацбезопасности королевства, и поэтому необходимо ужесточить санкции.

«Мы призываем правительство ввести больше санкций против связанных с Кремлем лиц, включая меры, предусмотренные законом о санкциях и противодействии отмыванию денег <…>», –– говорится в документе.

При этом, против кого именно предлагается ввести ограничения, не уточняется.

Также комитет порекомендовал правительству проверить, почему российская компания En+ Group действует на лондонской бирже, несмотря на санкции.

23 апреля министерство иностранных дел Канады заявило о намерениях стран «большой семерки» (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, США и Япония) продолжать политику санкций в отношении России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России
Володин назвал число попавших под санкции США компаний и граждан РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017