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Лондон допустил ужесточение британских санкций в адрес России

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Фото: TASS/Zuma/Rob Pinney
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Британское правительство оценивает дополнительные санкции США в отношении России как действенную меру и рассматривает возможность аналогичного шага со стороны Лондона. Такое мнение выразил глава МИДа Великобритании Борис Джонсон.

«Я считаю, что влияние санкций [США против России], особенно в отношении некоторых людей, было очень заметным. Я это учел, хотя у нас есть свой подход», — приводит слова британского министра агентство Bloomberg.

Джонсон отметил, что сейчас Лондон не может принимать решение об ужесточении санкционного режима без согласования с Евросоюзом. Но когда Соединенное Королевство выйдет из состава ЕС, британские власти смогут взять более жесткий курс в отношении Москвы.

Ранее комитет палаты общин по международным делам британского парламента призвал власти страны ужесточить санкции против «лиц, связанных с Кремлем».

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