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В посольстве РФ сочли актом агрессии призыв Лондона к новым санкциям против Москвы

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Фото: TASS/Zuma/Gustavo Valiente
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В посольстве России в Лондоне назвали «очередной агрессивной антироссийской акцией» доклад «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании», подготовленный представителями комитета по международным делам палаты общин британского парламента. Об этом в понедельник, 21 мая, ТАСС заявил пресс-секретарь посольства.

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«Мы внимательно изучаем данный доклад и его рекомендации. Между тем сразу бросается в глаза, что по существу это — очередная агрессивная антироссийская акция, теперь уже на уровне парламентского комитета, призванная поддержать претензию официального Лондона на лидирующую роль в западном блоке по сдерживанию России», — уверен дипломат.

По его мнению, нынешний доклад — лишь звено в цепи антироссийских действий. Он поставил публикацию в один ряд с обвинениями Лондона в адрес Москвы из-за отравления британского шпиона, бывшего полковника Главного разведуправления России Сергея Скрипаля и так называемой «банкетной» речью премьер-министра Терезы Мэй, прозвучавшей в ноябре 2017 года. Тогда глава британского правительства обвинила Москву во вмешательстве в дела Запада.

Ранее 21 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя доклад британских парламентариев, заявил, что это — очередное проявление русофобской кампании, которая вредит бизнесу. 

В этот же день комитет нижней палаты парламента Великобритании опубликовал доклад, в котором содержится призыв к борьбе с «агрессией Кремля» с помощью новых санкций. Кроме того, в документе утверждается, что Лондон «используется в качестве базы для коррумпированных активов из России».

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