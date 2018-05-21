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Кремль отреагировал на доклад Лондона о «грязных деньгах» из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Доклад британских парламентариев о пресечении потока «грязных денег» из России посредством запрета на российские облигации является очередным проявлением русофобской кампании, которая наносит ущерб бизнесу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Безусловно, это является не чем иным, как очередным шагом в русле недружественной и несправедливой конкуренции. Более того, у меня нет сомнений, что инвесторы из других стран не оставят это без внимания. Поскольку они также могут столкнуться с тем, что их инвестиции назовут «грязными деньгами», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, российский крупный бизнес уже давно распространился за пределы страны, осуществляя мирную деятельность, однако в последнее время всё чаще наблюдаются проявления недружественной и незаконной конкуренции, которые нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО).

Ранее 21 мая комитет нижней палаты парламента Соединенного Королевства по иностранным делам опубликовал доклад, в котором авторы призывают «бороться с агрессией Кремля» посредством новых санкций. В документе под названием «Московское золото: российская коррупция в Великобритании» британские политики утверждают, что Лондон «используется в качестве базы для коррумпированных активов из России».

Отношения Москвы и Лондона обострились на фоне инцидента в Солсбери, где было совершено покушение на британского агента, бывшего сотрудника Главного разведуправления РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Соединенное Королевство утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Россия категорически отвергает все обвинения и требует независимого и прозрачного расследования произошедшего.

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