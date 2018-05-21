Кремль отреагировал на доклад Лондона о «грязных деньгах» из России

Доклад британских парламентариев о пресечении потока «грязных денег» из России посредством запрета на российские облигации является очередным проявлением русофобской кампании, которая наносит ущерб бизнесу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, это является не чем иным, как очередным шагом в русле недружественной и несправедливой конкуренции. Более того, у меня нет сомнений, что инвесторы из других стран не оставят это без внимания. Поскольку они также могут столкнуться с тем, что их инвестиции назовут «грязными деньгами», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, российский крупный бизнес уже давно распространился за пределы страны, осуществляя мирную деятельность, однако в последнее время всё чаще наблюдаются проявления недружественной и незаконной конкуренции, которые нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО).

Ранее 21 мая комитет нижней палаты парламента Соединенного Королевства по иностранным делам опубликовал доклад, в котором авторы призывают «бороться с агрессией Кремля» посредством новых санкций. В документе под названием «Московское золото: российская коррупция в Великобритании» британские политики утверждают, что Лондон «используется в качестве базы для коррумпированных активов из России».

Отношения Москвы и Лондона обострились на фоне инцидента в Солсбери, где было совершено покушение на британского агента, бывшего сотрудника Главного разведуправления РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Соединенное Королевство утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Россия категорически отвергает все обвинения и требует независимого и прозрачного расследования произошедшего.