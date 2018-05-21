В Кремле не располагают информацией о проблемах Абрамовича с британской визой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией относительно невыдачи российскому предпринимателю Роману Абамовичу британской визы.

«Я ничего не могу сказать, поскольку не располагаю информацией. Я только что вам говорил, что наш бизнес сталкивается с различными недружественными и несправедливыми проявлениями», — сказал он.

20 мая портал The Bell со ссылкой на источники сообщил, что британские власти не продлили Абрамовичу визу инвестора. Издание указывает, что срок его предыдущей визы закончился более трех недель назад, а новую бизнесмену еще не выдали.