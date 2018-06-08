Россиянин Джефф Монсон решил стать депутатом

Боец ММА Джефф Монсон, получивший российское гражданство, собирается в политику.

«Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной думы и помогать так максимально возможному количеству людей. Сейчас я собираюсь стать членом парламента Красногорска», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Монсону гражданства РФ. В прошлом году он получил паспорт гражданина самопровозглашенной ЛНР.

Боец известен тем, что часто начинал свои выступления на ринге с гимна СССР.