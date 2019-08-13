Прямой эфир

Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новый способ легализации продаж алкоголя в Сети. Об этом сказано в письме президента АКИТ Артема Соколова на имя главы правительства Дмитрия Медведева.

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки
В Евразийской экономической комиссии считают, что Россия неправомерно запретила их в 2018 году

Так, фиксировать время и место реализации спиртного позволит система выдачи онлайн-чеков через смартфоны и планшеты курьеров — с помощью облачных сервисов и QR-кодов.

Такие документы формируются даже в том случае, если заказ был заранее оплачен онлайн — курьер всё равно обязан пробить второй чек, так называемый «нулевой», с этой информацией.

В АКИТ пояснили, что чек автоматически передается в Федеральную налоговую службу (ФНС). Система даст возможность ограничить ночную торговлю алкоголем, а также оградить от него несовершеннолетних, полагают в ассоциации.

Однако эксперты считают, что новая схема имеет слабое место — речь о недостаточном контроле курьеров, которые могут договориться с покупателем один на один.

Подробнее — в материале «Известий»:

Коньячный сервис: бизнес предложил новую схему онлайн-продаж алкоголя

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года
В 2020 году в РФ разрешат продажу алкоголя и лекарств через интернет

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017