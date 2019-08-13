Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили в России

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новый способ легализации продаж алкоголя в Сети. Об этом сказано в письме президента АКИТ Артема Соколова на имя главы правительства Дмитрия Медведева.

Так, фиксировать время и место реализации спиртного позволит система выдачи онлайн-чеков через смартфоны и планшеты курьеров — с помощью облачных сервисов и QR-кодов.

Такие документы формируются даже в том случае, если заказ был заранее оплачен онлайн — курьер всё равно обязан пробить второй чек, так называемый «нулевой», с этой информацией.

В АКИТ пояснили, что чек автоматически передается в Федеральную налоговую службу (ФНС). Система даст возможность ограничить ночную торговлю алкоголем, а также оградить от него несовершеннолетних, полагают в ассоциации.

Однако эксперты считают, что новая схема имеет слабое место — речь о недостаточном контроле курьеров, которые могут договориться с покупателем один на один.

Подробнее — в материале «Известий»:

Коньячный сервис: бизнес предложил новую схему онлайн-продаж алкоголя