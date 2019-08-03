В 2020 году в РФ разрешат продажу алкоголя и лекарств через интернет

Где раздобыть спиртное, если внезапно наметился повод, а на магазин времени нет? В 2020 году в России разрешат продажу алкоголя и лекарств через интернет. Легальный заказ можно будет оформить на сайтах, включенных в специальный реестр. А доставлять лекарства смогут только фармацевты.