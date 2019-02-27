Роспотребнадзор рассказал о правилах покупок онлайн

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору товаров в интернет–магазинах. Соблюдая их, потенциальные покупатели смогут избежать разочарования при получении покупки и избежать сложных процедур возврата неподходящего товара.

Самой частой причиной разочарования при интернет-покупках в ведомстве назвали ошибки самих покупателей. Заказчик иногда не располагает знаниями о заказываемом товаре, бывает невнимателен или торопится, оформляя заказ. Россиянам стоит тщательно изучать данные о товарах.

Продавец обязан предоставить всю информацию об основных потребительских свойствах предлагаемой продукции. Кроме того, покупателя должна «отпугнуть» слишком низкая цена, предоплата за товар, особенно с помощью банковской карты, и настойчивость менеджера, предлагающего как можно быстрей оплатить продукцию.

«Если на сайте Интернет-магазина отсутствуют сведения об организации или индивидуальном предпринимателе, а контактные сведения представлены лишь формой обратной связи и мобильным телефоном, такой магазин может представлять опасность», — говорится в сообщении на сайте ведомства в среду, 27 февраля.

19 февраля Роспотребнадзор сообщил, что действующими требованиям к качеству и маркировками молочной продукции интересуется большинство россиян. Порядка 16% обращений граждан связаны с рекомендациями по выбору пищевых, в том числе молочных продуктов в торговой сети.