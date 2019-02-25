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Роспотребнадзор проверит сообщения о червях в конфетах в Новокузнецке

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Cristina Fumi
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Роспотребнадзор проверит информацию о том, что в конфетах, купленных в сетевых магазинах Новокузнецка, жители обнаружили червей. Проверка начнется после согласования с прокуратурой.

Об этом рассказал в понедельник, 25 февраля, представитель управления службы по Кемеровской области. Как он сообщил «РИА Новости», жалобы на червей в конфетах не поступали в территориальные органы ведомства, в разработку взяли данные, появившиеся в соцсетях.

Так, в выходные в паблике «Новокузнецк онлайн» появился пост о том, что один из подписчиков сообщества якобы купил конфеты с червями. После этого жители написали, что сталкивались с подобным и в других магазинах.

«Долго не могли определить название конфет, но сейчас нашли, и в процессе согласования с прокуратурой находится проведение проверки», — уточнил представитель Роспотребнадзора.

6 февраля власти города Ульяновска организовали проверку в гимназии № 33 после появления информации о том, что учащимся учебного заведения раздали вафли, в которых были обнаружены черви.

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