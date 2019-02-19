Роспотребнадзор назвал главные вопросы россиян о молочной продукции

Действующими требованиям к качеству и маркировками молочной продукции интересуется большинство россиян. Такие выводы сотрудники Роспотребнадзора опубликовали во вторник, 19 февраля, на своем сайте, после «горячей линии».

«Наибольший интерес представляли вопросы по действующим требованиям к качеству и безопасности молочной продукции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации – 27 % от общего числа консультаций», — отмечают в ведомстве.

Еще 21% обращений касался того, что необходимо предпринять гражданину в случае, если он столкнется с фактом фальсификации.

Кроме того, порядка 16% обращений были связаны с рекомендациями по выбору пищевых, в том числе молочных продуктов в торговой сети.

14 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия изучает опыт Японии, где законом запрещено иметь талию более 90 см. Она не исключила, что таким же образом с ожирением могут бороться и в РФ.

Попова пояснила, что в Японии, если объемы превышают норму, то гражданин обязан посещать регулярные сеансы консультирования.