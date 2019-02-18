Роспотребнадзор предупредил россиян о желтой лихорадке в Бразилии

Россиян предупредили о сезонной вспышке заболеваемости желтой лихорадкой в Бразилии. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора 18 февраля.

По данным ведомства, с декабря 2018 года по январь 2019 года зарегистрировали 361 подтвержденный случай желтой лихорадки в 11 муниципальных округах. Уточняется, что в результате скончались уже восемь человек. В 2017–2018 годах в Бразилии зарегистрировали 1376 случаев заболеваемости желтой лихорадкой, 483 из которых оказались летальными.

Органы здравоохранения страны проводят вакцинацию, лабораторные обследования и борьбу с переносчиками инфекции. В настоящее время процент вакцинированного населения по различным штатам составляет от 4% до 21% от числа запланированных для вакцинации лиц.

Помимо Бразилии, желтая лихорадка распространена в Южной и Центральной Америке, поскольку климат там способствует длительному выживанию и активному размножению насекомых.

Защитой от желтой лихорадки является вакцина. Согласно требованиям международных медико-санитарных правил, людей без свидетельства о вакцинации могут подвергнуть карантину, медобследованию или иным мерам, включая отказ во въезде в потенциально опасную страну.

Желтая лихорадка является вирусным заболеванием, которое передается человеку через укусы комаров. Это единственное заболевание, которое требует проведения вакцинации при въезде в страны с риском заражения желтой лихорадкой. Желтой ее называют из-за того, что у некоторых пациентов развивается желтуха, сообщает телеканал «360». Основными симптомами болезни являются высокая температура, головная боль, миалгия, рвота, тошнота, усталость.

24 января сообщалось, что более 200 российских туристов заразились лихорадкой Денге в 2018 году.