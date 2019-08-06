Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Минэкономразвития не поддержало запрет продажи алкоголя с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам до 21 года. Об этом 6 июля сообщила газета «Коммерсант».

В отзыве ведомства на законопроект Минздрава говорится, что подобная мера существенно усложнит работу магазинов, поскольку без специальной компьютерной программы продавцам придется самостоятельно изучать крепость напитка, а затем сопоставлять крепость напитка с возрастом покупателя.

«Такое усложнение работы сотрудников на кассе может привести, с одной стороны, к росту ошибок продавцов, с другой стороны, к снижению скорости кассового обслуживания покупателей», — говорится в документе.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что у предлагаемых ограничений могут быть негативные последствия в виде роста теневого рынка и увеличению количества нелегальных продаж.

Законопроект, раскритикованный Минэкономразвития, написан Министерством здравоохранения. Еще в мае этого года документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

В нем предлагаются поправки, в соответствии с которыми нельзя будет продавать алкоголь с содержанием этилового спирта более 16,5% объема готовой продукции людям моложе 21 года. В них также говорится, что при возникновении сомнений продавец вправе потребовать документы, чтобы подтвердить возраст покупателя.

17 июля главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что в ведомстве предложили продавать алкоголь только в крупных алкомаркетах вдали от жилых районов.