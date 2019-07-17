В Минздраве предложили запретить продажу алкоголя в жилых районах

В Минздраве РФ предложили продавать алкоголь только в крупных алкомаркетах вдали от жилых районов. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн в рамках круглого стола «Как новая методика расчета потребления алкоголя снизит смертность россиян?».

«Мы ратуем за то, чтобы в жилых домах в маленьких магазинах не продавали алкоголь и табак — два основных токсических вещества, которые значительно сокращают жизнь», — приводит слова нарколога агентство городских новостей «Москва».

Брюн отметил, что в небольших населенных пунктах, где продажу алкоголя невозможно организовать таким образом из-за расстояния, следует пересмотреть ограничения по времени реализации спиртного, пишет НСН.

15 июля сообщалось, что в Минфине РФ не исключили повышение возраста продажи алкоголя до 21 года. Данное ограничение может коснуться не только крепкого, но и всего алкоголя.