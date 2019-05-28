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Минздрав выступает за повышение возраста покупки крепкого алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Министерство здравоохранения разработало законопроект, в котором предлагает запретить продажу крепкой алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, где его общественное обсуждение продлится до 17 июня.

Таким образом ведомство предлагает внести в закон поправки, в соответствии с которыми нельзя будет продавать алкоголь с содержанием этилового спирта более 16,5% объема готовой продукции людям моложе 21 года.

Кроме того, в законопроекте отмечается, что при возникновении сомнений продавец вправе потребовать документы, чтобы подтвердить возраст.

Как 27 мая сообщила «Парламентская газета», авторы законопроекта указали на то, что такие ограничения связаны с влиянием крепкого алкоголя на еще не сформировавшийся организм. По их данным, употребление таких напитков сильно повышает риск смерти.

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