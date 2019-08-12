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В Греции призвали страны ЕС справедливее распределять мигрантов по Европе

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Фото: Global Look Press/Nikolas Georgiou
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В Греции призвали ЕС сделать более справедливой систему распределения иммигрантов между странами — членами союза, сообщает в понедельник, 12 августа, «Интерфакс».

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Заместитель министра по делам защиты граждан Георгиос Кумутсакос заявил, что Афины ждут создания в ЕС механизмов, «нацеленных, с одной стороны, на справедливое распределение мигрантов, а с другой стороны — на более эффективную политику по их возвращению (на родину. — Ред)».

Он также выразил надежду на выработку нового соглашения по предоставлению статуса беженца. Замминистра отметил, что с 7 июля не было ни дня, чтобы в Грецию не прибывали мигранты.

«Греция уже исчерпала свои возможности и с нетерпением ждет эффективного сотрудничества по этому вопросу с Еврокомиссией и другими странами-членами», — добавил он.

Отмечается, что на греческие острова, в частности Лесбос, приходится основной поток нелегальных мигрантов, которые пытаются добраться до Европы через Средиземное море.

В начале июля бывший канцлер Австрии Себастьян Курц подверг критике неправительственные организации, привозящие в Европу мигрантов. По его словам, всё больше беженцев будет отправляться в путь, пока спасение в Средиземном море связано с получением «бесплатного билета в Центральную Европу».

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