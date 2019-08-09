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Ричард Гир доставил гумпомощь мигрантам на судно в Средиземном море

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Актер Ричард Гир в пятницу, 9 августа, доставил продукты питания на спасательное судно Open Arms с мигрантами в Средиземном море.

Артист решил помочь по собственной инициативе во время отдыха на итальянском острове Лампедуза. На своей яхте с надписью «Вы не одни» он привез на судно, где находятся 121 человек, продукты и товары первой необходимости, а также воду, фрукты и овощи.

На фото, распространенные организацией Proactiva Open, видно, как актер помогает активистам поднимать на борт продовольствие, после чего он пообщался с мигрантами, ожидающими разрешения сойти на сушу.

Гуманитарное судно Open Arms во время двух операций спасло более 124 мигрантов, в том числе 32 несовершеннолетних. Три человека, среди которых две беременных женщины, были эвакуированы с гуманитарного корабля итальянскими властями. Остальных Италия и Мальта отказываются принять. Активисты обратились за помощью к Испании, Франции и Германии, но ответов на свои запросы пока не получили.

6 июля к итальянскому порту на острове Лампедуза причалило гуманитарное судно неправительственной организации (НПО) Mediterranea с 41 мигрантом на борту, которые сошли на берег, где на причале их ожидали полицейские. Капитан корабля был задержан за пособничество незаконной перевозке мигрантов.

В июне 2019 года Рим принял новые правила, согласно которым судам НПО с мигрантами запрещается входить в воды Италии без разрешения местных властей под угрозой штрафа до €50 тыс. и ареста судна.

В конце сентября прошлого года правительство Италии ужесточило миграционные правила. Принятый министрами документ изменил правила получения права на убежище по гуманитарным мотивам и ввел новые нормы получения гражданства. Кроме того, декрет предусматривает возможность лишения итальянского гражданства лиц, обвиняемых в терроризме.

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