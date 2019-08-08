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Иммиграционные службы США арестовали 680 человек в ходе рейда в Миссисипи

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Фото: REUTERS/Loren Elliott
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Иммиграционные службы США арестовали 680 человек в ходе крупнейшего рейда в Миссисипи. Об этом сообщило агентство The Associated Press в среду, 7 августа.

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«Агенты службы иммиграции США арестовали 680 человек на пищевых фабриках в Миссисипи во время крупнейшего за последние 10 лет рейда», — говорится в сообщении.

При этом рейд был частью операции, проведенной администрацией Белого дома. В ходе операции главный упор был направлен против владельцев фабрик с нелегальными мигрантами.

Одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа была борьба с незаконной миграцией. Караваны вынужденных переселенцев из стран Центральной Америки начали направляться в США в конце прошлого года с намерением получить статус беженцев. Так, 25 марта сообщалось, что очередная группа людей численностью около 1,2 тыс. человек начала путешествие от границы Мексики с Гватемалой к Соединенным Штатам.

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