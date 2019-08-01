Гватемала заключила с США соглашение по принятию мигрантов

Гватемала станет третьей страной, которая начнет принимать мигрантов из Сальвадора и Гондураса, планировавших оставаться на территории США. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Энрике Дехенхарт со ссылкой на соответствующее соглашение.

По его словам, граждане Сальвадора и Гондураса составляют почти половину мигрантов, которые были задержаны на южной границе с США. При этом соглашение с американской стороной позволит самим гватемальцам подавать заявления на временную визу для работы в сфере услуг и сельскохозяйственном секторе в США, пишет агентство Reuters.

Также издание со ссылкой на исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Кевина Макэлинэна сообщило, что аналогичные соглашения Вашингтон намерен заключить с Гондурасом и Сальвадором.

Караваны вынужденных переселенцев из стран Центральной Америки начали направляться в США в конце прошлого года с намерением получить статус беженцев. Так, 25 марта сообщалось, что очередная группа людей численностью около 1,2 тыс. человек начала путешествие от границы Мексики с Гватемалой к Соединенным Штатам.

18 июня стало известно, что американские власти намерены прекратить финансовую помощь Гватемале, Сальвадору и Гондурасу в связи с нарастающим наплывом мигрантов из этих государств.