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В США названо число разлученных с семьями детей нелегалов

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Фото: REUTERS/Loren Elliott
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В Соединенных Штатах в течение года около 911 детей нелегальных мигрантов были насильно разлучены со своими родителями, совершившими правонарушения. Речь идет о периоде с июня 2018 года.

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Об этом говорится в докладе некоммерческой организации (НКО) «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU), сообщает 31 июля ТАСС. По данным правозащитников, дети изымаются из семей нелегалов даже в случае нарушения родителями правил дорожного движения или совершения мошенничества.

Администрация президента Дональда Трампа «продолжает насильно разделять семьи» несмотря на решения окружного суда городаа Сан-Диего (штат Калифорния), в июне 2018 года постановившего отказаться от подобных мер в борьбе с нелегальной миграцией.

В начале июля верховный комиссар ООН по правам человека и экс-президент Чили Мишель Бачелет раскритиковала условия, в которых содержатся мигранты и беженцы на границе с Мексикой. Она призвала американские власти другим способом урегулировать проблему большого потока мигрантов, поскольку задержание людей тяжело сказывается на их детях.

25 июня американские СМИ сообщили, что трупы женщины, двух младенцев и ребенка дошкольного возраста нашли вблизи реки Рио-Гранде, недалеко от места, где проходит так называемая стена Трампа — ограждение на границе двух стран, призванное сдержать поток нелегальных мигрантов.

Ранее в июне правозащитники сообщили о тяжелых условиях в центре временного содержания в населенном пункте Клинт (штат Техас). По их словам, в этом центре содержатся 250 детей, включая младенцев.

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