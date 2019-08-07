Гильермо дель Торо посвятил именную звезду на Аллее славы иммигрантам

Режиссер Гильермо дель Торо, получив именную звезду на Аллее славы Голливуда, посвятил ее Мексике и всем иммигрантам в мире. Об этом кинематографист заявил на церемонии открытия памятного знака, которая состоялась 6 августа.

«Для меня как мексиканца получение звезды — это жест, а в настоящий момент такие жесты не могут быть банальными или обычными», — цитирует режиссера Los Angeles Times. Дель Торо обратился к присутствующим и ко всем иммигрантам в мире, призвав их «верить в возможности, а не в препятствия».

Закончив свою речь, режиссер развернул над открытой звездой мексиканский флаг.

Автор фильмов «Хеллбой 2: Золотая армия» и «Лабиринт фавна» в 2018 году был удостоен премии «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа» за картину «Форма воды» 2017 года.

В апреле 2019 года сообщалось, что режиссер работает над новой картиной «Аллея кошмаров», которая должна выйти на экраны в 2020 году.