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Гильермо дель Торо опубликовал список своих нереализованных сценариев

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Фото: Global Look Press/Lorenzo Carnero
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Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо рассказал о 18 сценариях, которые так и не превратились в фильмы. 

Названия фильмов, которые не были экранизированы, дель Торо опубликовал на своей официальной странице в Twitter 27 ноября.

«Каждый из них стоил мне месяцев, а порой даже и лет работы», — отметил режиссер.

Обладатель «Оскара» собирался экранизировать детскую повесть Кеннета Грэма «Ветер в ивах», роман «Граф Монте-Кристо», «Хребты безумия» Говарда Лавкрафта и другие литературные произведения.

Режиссер признался, что был бы не против сделать ремейки «Фантастического путешествия» (1966) и «Аллеи кошмаров» (1947). Также в списке нереализованных сценариев есть «Красавица и чудовище», «Халк» и «Тихоокеанский рубеж – 2».

Дель Торо хотел снять фильмы «Темная Лига справедливости», «Особняк с привидениями» (по мотивам диснеевского аттракциона), «Гроб», «Мост Мефисто», «Похороненный гигант», «Секретный проект», «Список семи» и «Суеверный».

По словам режиссера, все сценарии написал либо он сам, либо в соавторстве с другими кинематографистами. Над сценарием к «Списку семи» дель Торо работал вместе с Марком Фростом, одним из авторов сериала «Твин Пикс».

На данный момент режиссер работает над анимационным мюзиклом, основанным на сказке Карло Коллоди «Пиноккио». Действие картины будет происходить в Италии времен становления фашизма.

В 2018 году фильм дель Торо «Форма воды» получил премию «Оскар» в четырех номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший саундтрек» и «Лучшая работа художника-постановщика».

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