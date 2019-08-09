В России появится ГОСТ на школьную форму

К 2020 году будет принят предварительный национальный стандарт школьной формы. Документ будет носить временный характер, это нужно для того, чтобы проверить нормы на практике. По оценкам экспертов, на рынке находится 80% небезопасной детской одежды. Законопроект определит границу между обычными детскими вещами и школьным костюмом. В стандарте будут подробно прописаны требования к униформе.