Число задымленных из-за лесных пожаров населенных пунктов снизилось в 4,5 раза

Ситуация с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке улучшается. Число населенных пунктов в зоне задымления с 30 июля сократилось в 4,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Значительно сокращена зона задымления», — приводит сообщение спасателей в пятницу, 9 августа, ТАСС. По данным МЧС, превышения концентрации вредных веществ на задымленных территориях не выявлено.

«В трех регионах Сибири и Дальнего Востока ликвидировано 355 пожаров на площади более 1,2 млн га», — добавили в ведомстве.

7 августа в МЧС России рассказали, что на территории Якутии постепенно стабилизируется ситуация с лесными пожарами. За сутки количество пожаров уменьшилось на девять очагов.

5 августа в министерстве сообщили, что за неделю площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке уменьшилась на 25%. Основной причиной возгораний в ведомстве назвали неосторожное обращение людей с огнем.

30 июля в зоне задымления от лесных пожаров находились 800 населенных пунктов.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае и Иркутской области, а также частично в Якутии и Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). В Генпрокуратуре заявили, что региональные власти искажали информацию по пожарам.