Спикер парламента Польши ушел в отставку из-за скандала с самолетом

Спикер нижней палаты польского парламента (сейма) Марек Кухчиньский решил уйти в отставку после скандала с использованием им и его семьей правительственных самолетов и вертолетов в личных целях. Об этом в четверг, 8 августа, пишет телеканал TVP Info.

«Информирую, что завтра я собираюсь отказаться от должности спикера сейма», — заявил политик. Вместе с тем, по его словам, он не нарушал закон, а полеты совершались исключительно по служебным целям.

Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский, в свою очередь, сказал, что спикер не нарушал закон, но если у граждан другое мнение, он к ним прислушается. Кроме того, он пообещал урегулировать в ближайшее время вопросы, связанные с перелетами первых лиц государства.

Скандал в парламенте страны разгорелся в июле, когда стало известно, что Кухчиньский использует в выходные и праздничные дни правительственные самолеты для поездок со своей семьей в Подкарпатское воеводство на юге Польши, откуда он родом.

Сначала политик признался в 23 таких перелетах, однако затем выяснилось, что он использовал правительственные самолеты не по назначению более 100 раз. Примечательно, что каждый полет был на бумаге обозначен как официальный с пометкой «срочно» и «очень срочно».