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Зверюга знатный: русские туристы с собакой прокатились по Европе на «Соболе»

Семья из Иваново купила старый фургон, добавила матрас и добралась до Лондона
Фото: Depositphotos
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Зверюга знатный: русские туристы с собакой прокатились по Европе на «Соболе»
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2019-07-23 14:58:20
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Жители Иваново Лариса и Виталий уже пять лет ездят в путешествия по Европе на российских автомобилях. Теперь они переоборудовали старый «Соболь» в комфортный автодом и уехали покорять Туманный Альбион. Подробности — в материале «Известий»

соболь
Путешествие на Соболе Лариса Виталий

Лариса и Кубик в «Соболе»

Фото: instagram.com/yocubik

Из Барселоны

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Поездка в Барселону на собственном авто для Ларисы с мужем дело обычное. Да, заграница, да, тысячи километров за бортом, да, российская машина, о надежности которой не шутит только ленивый. Их Lada Granta уже совершала марш-бросок по Латвии, Литве, Польше, Чехии, Германии, Нидерландам, Франции, Австрии и Словении. А до того еще были поездки в Европу на ВАЗ-21124 («двенашке») и совсем старой ВАЗ-21099 (1999 года выпуска).

100 км до Минска. Последний рывок: Минск–Москва–Иваново–дом. В магнитофоне — приятная музыка, в планах — новая поездка, перед бампером — непонятно откуда выскочившая косуля. Оставшиеся до Минска километры с пробитым радиатором не ехали, а крались. Кое-как залатали — и домой.

Ремонту не подлежит

Нет, на ней, конечно, можно съездить за продуктами, но Европа для разбитой «Гранты» 2016 года — это уже слишком. Планы на весенний автопробег в Великобританию трещат по швам, денег на новую машину нет. Видимо, придется отдыхать на любимых курортах Краснодарского края.

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Статуя Христа Царя (Свебодзин, Польша)

«Соболь» на фоне статуи Христа Царя в Польше

Фото: Из личного архива Ларисы и Виталия

«Однажды мой муж Виталий пришел с работы с реально горящими глазами и начал что-то судорожно гуглить», — говорит Лариса. Виталий искал старенькую «Газель» или что-то похожее. В итоге купили «Соболь» 2009 года за 320 тыс. рублей. Из минусов — потрепанный жизнью кузов, из плюсов — неубиваемый двигатель Chrysler. По задумке Виталия большая машина должна была решить еще и вечные вопросы с дорогим (в Великобритании — до неприличия) ночлегом.

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Автодом

Несколько месяцев подготовки (практически в домашних условиях), и «Соболь» превратился во вполне пригодный для проживания автодом. Сначала появился недорогой матрас с водонепроницаемым чехлом. Когда кухня всего в 20 см от спального места, такие меры предосторожности совсем не лишни. Добавились биотуалет (на экстренные случаи, когда до ближайшего кемпинга, как до Берлина, а ждать нет мочи), небольшая газовая плитка с баллонами, холодильник на 30 л, металлическая раковина и аккумулятор с преобразователем. Это не считая всяких мелочей типа набора посуды, крепежа, изоляции и противомоскитной сетки. Финальная смета переделки — около 60 тыс. рублей.

соболь
соболь автомобиль путешествие в европу
Фото: Из личного архива Ларисы и Виталия

Сборка комплектующих в единое целое заняла три дня. Уже после поездки выяснилось, что неплохо бы добавить автономный отопитель (по ночам не жарко) и вентилятор (а днем жарко). Да и мобильная сушилка бы не повредила. А вот надобности в душевой и стиральной машинке никакой нет — европейские кемпинги решают вопросы с гигиеной на ура.

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Королевские гонки

Когда у тебя есть дом на колесах, не нужно постоянно беспокоиться об отелях. Для Ларисы с мужем их поиск осложнен еще и третьим попутчиком, псом по кличке Кубик, — найти дог-френдли гостиницу порой очень сложно.

В Европе в отличие от России нельзя просто так взять и остановиться на ночлег на обочине. Везде частная собственность, запрет на стоянку и другие радости цивилизованной жизни. Зато каждые 30–50 км встречаются места для паркинга. Бывают бесплатные и без условий (максимум столы для пикника и туалет), бывают бесплатные, но с условиями (тут обычно побольше народу), и бывают платные — люкс-вариант от €10 евро в сутки. За эти деньги получаете душ, Wi-Fi и прочие бонусы.

соболь
соболь Лариса Виталий путешественники на соболе
Фото: instagram.com/yocubik

«Небольшой лайфхак по поиску паркинга — установите на телефон приложение parking4night, — говорит Лариса — и будете, как и мы, ночевать у подножия разрушенного английского замка или с видом на порт в Голландии».

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Обычно расходы на жилье — главная статья расходов в заграничных поездках (если вы не готовы ютиться на койке в 20-местной комнате хостела), которой с автодомом можно избежать. Правда, придется раскошелиться на бензин. На 25-дневную поездку по Европе у Ларисы с мужем ушли почти тонна бензина и 70 тыс. рублей. На эти деньги они успели проехать 8,5 тыс. км по Латвии, Польше, Нидерландам, Великобритании, Франции, Германии и Белоруссии.

Russian Manchester

Скажешь «Москва» — соврешь, скажешь «Россия» — потребуется ответить еще на 10 уточняющих вопросов, скажешь «Иваново» — никто вообще ничего не поймет. Лариса с Виталием решили вопрос коммуникации с иностранцами своеобразно. На вопрос «Where are you from?» они отвечали, что из «русского Манчестера» (Иваново тоже славится своей индустриальной застройкой).

соболь
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Виталий и Кубик в Париже

Фото: instagram.com/yocubik
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Вообще основной контингент европейских кемпингов — пенсионеры. Закончили с трудовой деятельностью, купили автодом и теперь просто получают удовольствие от путешествий. По словам Ларисы, порой они целый день не выбираются из кемпинга, а просто сидят и читают книгу у дверей своего трейлера.

Проверка на прочность

24 часа в сутки в замкнутом пространстве автодома — серьезное испытание отношений, считает Лариса. По ее словам, сутки напролет, которые вы проводите не просто рядом, а буквально в метре друг от друга, позволяют очень многое понять о человеке, с которым отправляешься в путь. Так что не стоит ехать в путешествие на автодоме с неиспытанными друзьями или когда отношения только завязываются — велика вероятность, что это будут последние проведенные вами вместе деньки.

5 советов тем, кто хочет сделать свой автодом

► Оборудование в машине не столь важно. Главное — крепеж: хомуты, резинки, крепежи, шурупы и петли. Улетевший на очередном вираже биотуалет вряд ли оставит приятные воспоминания о поездке.

► Обязательно купите холодильник — китайский обойдется тысяч в 30 рублей, европейский — вдвое дороже, но экономия на продуктах того стоит. Возьмите из дома консервы.

► Изучите цены на бензин в разных странах (стоимость топлива на части заправок Европы можно посмотреть прямо в «Гугл.Картах») и старайтесь заправляться до пересечения границы — там, где дешевле.

► Не пытайтесь собрать идеальный автодом — у каждого своего представления о комфорте и необходимых аксессуарах. Ни одна инструкция из интернета или «советы бывалых» не уберегут вас от собственных ошибок и открытий.

► Преобразователь напряжения на 220 вольт — обязательный аксессуар. К нему можно подключить чайник, ноутбук или фен.

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