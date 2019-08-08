Глава российской разведки оценил ситуацию в Киргизии

Конфликт между бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и действующей властью опасен для народа этой страны, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в четверг, 8 августа.

«Это очень печально для страны, печально и опасно для народа Киргизии, мы переживаем за судьбу страны, братского для нас народа», — приводит его слова ТАСС.

Нарышкин обратил внимание, что конфликт начал нарастать в первые месяцы после того, как новый президент Сооронбай Жээнбеков вошел в свои полномочия, а в последние дни достиг опасной черты. В связи с чем глава службы внешней разведки призвал Атамбаева и действующую власть в Киргизии к сдержанности.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию бывшего главы государства. Его обвиняют в ряде преступлений, включая коррупцию и незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент не согласен в обвинениями, а спецоперацию назвал беспределом.

Силовики штурмовали дом Атамбаева в пригороде Бишкека, но операции воспрепятствовали сторонники бывшего лидера. В результате столкновений пострадали 52 человека, в том числе гражданские лица. Один сотрудник спецназа скончался. Нескольких силовиков взяли в заложники. Глава областной милиции находится в состоянии комы.

На следующий день киргизские силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева. В нем участвуют участвуют 200 сотрудников правоохранительных органов.