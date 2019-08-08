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Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева возросло до 52

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Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
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Число пострадавших при штурме резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выросло до 52 человек. Об этом в четверг, 8 августа, ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Там отметили, что 31 человек госпитализирован, 11 из них лечатся в больницах силовых структур.

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Ранее в четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков созвал заседание Совета безопасности по ситуации с задержанием экс-лидера страны Алмазбека Атамбаева и беспорядками. Он обвинил Атамбаева в оказании жесткого вооруженного сопротивления проведению следственных мероприятий, что является грубым нарушением конституции.

Президент напомнил, что в правовом государстве все граждане обязаны соблюдать требования законов, и поручил «принять безотлагательные меры».

8 августа стало известно, что жертвой захвата резиденции стал один из силовиков, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Еще несколько человек взяты в заложники.

Помимо этого, в кому впал начальник ГУ МВД Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов. Врачи диагностировали у него тяжелый ушиб головного мозга и провели трепанацию черепа. Состояние Курманкулова оценивается как крайне тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вечером 7 августа силовики начали штурм резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш с целью задержать бывшего лидера страны. На защиту экс-главы государства вышли его сторонники, начались столкновения с правоохранителями, некоторые силовики были взяты в плен. Задержать экс-президента не удалось.

После столкновений сторонники Атамбаева опубликовали видео со взятыми в плен, а сам бывший президент выступил с обращением, в котором назвал попытку захвата его дома беспределом и призвал силовиков «не идти против своего народа».

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