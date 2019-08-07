В сочинской больнице умер несуществующий по документам младенец

В одной из больниц Сочи скончался ребенок, родители которого увлеклись духовными практиками и решили не регистрировать его и не оказывать необходимую медицинскую помощь. Об этом 7 августа пишет сайт kp.ru.

По данным издания, семейная пара приехала в сочинский поселок из Москвы, где в 2017 году заселилась в частный арендованный дом. Известно, что они познакомились пять лет назад, когда мужчина работал в рекламном бизнесе, а женщина занималась фотопечатью. После свадьбы они решили сменить сферу деятельности и занялись духовными практиками. Женщина забеременела в 2018 году и отказалась от наблюдения врачей, решив самостоятельно рожать дома. Роды в апреле 2019 года принимал супруг. Известно, что ребенка кормили грудным молоком, но не ставили на учет в поликлинику, поэтому по документам его не существовало.

По словам супругов, первые два месяца всё было хорошо, но 23 июня мальчик впал в сонное состояние и спал около 16 часов в сутки, а потом начал резко терять вес. Только спустя некоторое время после этого родители решили обратиться к врачам и отвезли сына в больницу. Мальчика сразу положили в реанимацию, однако ребенок умер, не приходя в сознание.

Как сообщает телеканал «Звезда», в подробностях произошедшего разбираются полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

12 июля сообщалось, что врачей осудили за смерть ребенка от пневмонии в Красноярске.