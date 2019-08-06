Центр семьи создадут в Псковской области

Жители Псковской области смогут обмениваться опытом семейной жизни. В регионе планируют создать центр семьи.

Об инициативе рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон во время всероссийского форума молодых семей, который проходит в Псковской области. По его словам, на текущий момент остро стоит вопрос о том, чтобы укреплять институт семьи и увеличивать число счастливых семей. Митрополит напомнил, что в регионе идет работа по созданию спортивно-гуманитарного центра. При нем планируется сформировать центр семьи, сообщает Псковская лента новостей.

В центре люди смогут делиться опытом семейной жизни и оказывать друг другу поддержку. Ожидается, что в работе будет принимать участие священник.