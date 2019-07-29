Подарки для новорожденных начали выдавать в Псковской области

В Псковской области с 29 июля начали выдавать наборы «Подарок для новорожденных» родителям малышей, которые появились на свет с 1 января по 26 июля 2019 года. Об этом в своем Instagram сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Выдавать подарки будут поэтапно в территориальных органах соцзащиты Пскова и Великих Лук, а также в центрах соцобслуживания районов области. Семьи пригласят для вручения подарков, остальные получат их при выписке из роддома.

Как поясняет Псковское агентство информации, «Подарок для новорожденного» — это сертификат номиналом 5 тыс. рублей от Благотворительного фонда святой равноапостольной княгини Ольги. В набор также входит поздравительная открытка и памятная медаль «Рожденному на земле Псковской». На ней есть место для гравировки имени ребенка и даты его рождения.

26 июля сообщалось, что Минпромторг разрабатывает рекомендации для регионов по составу набора для новорожденных.