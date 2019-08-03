Детский центр «Сириус» появится в Псковской области

Псковская область победила в конкурсном отборе по созданию регионального центра «Сириус» по работе с одаренными детьми, сообщил в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

«Для нас очень важно создавать условия для всестороннего развития наших детей, и мы над этим системно и целенаправленно работаем», — цитирует губернатора «Псковское агентство информации». В сентябре примут все необходимые решения и начнется реализация проекта.

Стратегическими партнерами выступят Псковский государственный университет, объединенные Псково-Изборский и Пушкинский музеи-заповедники, Псковская епархия. Создание учреждения намечено на 2021–2022 годы.

Добавим, в Казани откроют центр для одаренных детей по типу «Сириуса», появившегося в Сочи. Соответствующее соглашение власти Татарстана подписали с образовательным фондом «Талант и успех».