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Электробусы в Москве вышли на новый маршрут

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве электробусы вышли на 12-й автобусный маршрут. Об этом пишет сайт столичной мэрии 6 августа.

Речь идет об автобусном маршруте №56 от улицы Базовская до площади Тверская Застава, связывающем Дмитровский район с Белорусским вокзалом. Впервые электробусы вышли на городские улицы в сентябре 2018 года, и сейчас свыше 170 таки транспортных средств перевозят больше 80 тыс. пассажиров ежедневно, пишет сайт kp.ru.

Как уточняет агентство городских новостей «Москва», транспорт и зарядные станции в столицу поставляют производители «Газ» и «КамАЗ». Московский электробус вмещает 85 пассажиров и оборудован 30 сидячими местами, оснащен системами видеонаблюдения и климат-контроля, низким уровнем пола для маломобильных граждан, USB-слотам для зарядки гаджетов.

В начале июня сообщалось, что электробусы вышли на два новых маршрута в Москве.

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