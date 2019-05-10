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Москва стала лидером по количеству электробусов в Европе

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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Москва вышла в лидеры по количеству электробусов в Европе. 10 мая на маршрут вышла сотое транспортное средство данного типа.

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«Московский электробус является одним из самых надежных и технологически оснащенных в мире — это предмет нашей гордости», — цитирует «Интерфакс» руководителя департамента транспорта столицы Максима Ликсутова.

По его словам, электробусы работают на 20% надежнее троллейбусов, а расходы Мосгортранса сократились на 11% за время их использования на столичных дорогах.

Ликсутов добавил, что до конца 2019 года еще 300 электробусов выйдет на дороги столицы. С 2021 года это количество будет составлять от 600 до 800 единиц в год.

Первый регулярный маршрут пассажирского электробуса был запущен в Москве 1 сентября 2018 года. В марте 2019 года число электробусных маршрутов в столице выросло до шести.

12 марта сообщалось, что электробусы начали курсировать по маршруту №36, который проходит от ВДНХ до Бескудниковского переулка.

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