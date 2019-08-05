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Ди Каприо поделился советами с начинающими актерами

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Фото: ТАСС/imago images/Insidefoto
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Голливудский актер Леонардо Ди Каприо посоветовал начинающим артистам смотреть больше фильмов и равняться на великих предшественников. Об этом он рассказал в интервью газете The Daily Mirror.

«Первое, что я советую любому, кто спрашивает меня о моей работе и о том, как попасть в эту индустрию: все снимается на пленку и остается в истории. Взгляните, что было сделано до вас», — приводит слова артиста «Федеральное агентство новостей». Ди Каприо отметил, что сам постоянно смотрит фильмы и не устает поражаться тому, как много уже сделано в этой индустрии.

Кроме того, 44-летний актер назвал главной мотивацией возможность пересмотреть результаты своих трудов на пленке, уточняет телеканал «360».

Также Ди Каприо рассказал в интервью о совместной работе с Брэдом Питтом в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», который выходит в российский прокат 8 августа. В основе сюжета, который разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году, лежит история экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута.

1 августа сообщалось, что СМИ США усомнились в соперничестве Ди Каприо и Питта на «Оскаре».

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