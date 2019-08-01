МЧС разработает требования к пожарной безопасности палаток

МЧС планирует разработать и установить требования к пожарной безопасности материалов для туристических палаток. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В дальнейшем планируется выдавать сертификаты, передает «РИА Новости».

Также собеседник агентства отметил, что надзорные подразделения МЧС будут проводить профилактические рейды по палаточным лагерям и тренировать персонал.

В ночь на 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар, унесший жизни четверых детей. Сгорели 20 из 26 палаток. Начальник лагеря Максим Кузнецов заявил, что палатки приобретались по рекомендации местных властей и на них имелись пожарные сертификаты. Он добавил, что материал, из которого они сделаны, оказался горючим и из-за этого возникла проблема с эвакуацией.