Прямой эфир

МЧС разработает требования к пожарной безопасности палаток

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС планирует разработать и установить требования к пожарной безопасности материалов для туристических палаток. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Правила опасности: что привело к трагедии под Хабаровском
В России не существует требований к размещению детей в палаточных лагерях

В дальнейшем планируется выдавать сертификаты, передает «РИА Новости».

Также собеседник агентства отметил, что надзорные подразделения МЧС будут проводить профилактические рейды по палаточным лагерям и тренировать персонал.

В ночь на 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар, унесший жизни четверых детей. Сгорели 20 из 26 палаток. Начальник лагеря Максим Кузнецов заявил, что палатки приобретались по рекомендации местных властей и на них имелись пожарные сертификаты. Он добавил, что материал, из которого они сделаны, оказался горючим и из-за этого возникла проблема с эвакуацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Женский монастырь загорелся во Владивостоке
В Самаре из-за детской шалости сгорели восемь построек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017