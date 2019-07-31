В Подмосковье жители страдают от любвеобильных соседей-алкоголиков

Она скидывает верхнюю часть одежды и танцует полуголой на детской площадке. А потом бьет своего визави, пока он терпеливо молчит. Дима и Жанна — парочка, известная на весь район. Не Ромео и Джульетта, конечно, но страсти тоже бьют через край. У влюбленных свое представление об интимных отношениях.

После бутылки-другой алкоголя о своей любви они готовы поведать всему свету. Соседи, как ни странно, хотят не ласки, а спокойствия. Жильцы дома даже собрание проводили, осуждали буйных любовников. Но, похоже, только подлили масла в огонь.

Один раз полицейским все-таки удалось поймать парочку с поличным. Любовные утехи посреди улицы признали мелким хулиганством. 10 суток в КПЗ и пару месяцев на раскаяние — всё это время район спал спокойно. Но Дима и Жанна вновь вышли на улицы. Как остановить любовников, непонятно: похоже, наказание их только возбуждает.