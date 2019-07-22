Молочно-товарные фермы создадут в Тверской области

Инвестор планирует создать три молочно-товарные фермы на территории Кашинского городского округа Тверской области. Предполагаемый объем вложений в 2020–2022 годах — до 18 млрд рублей. Заявленная мощность производства достигает 300 т в сутки. Будет создано порядка 700 новых рабочих мест.

В будущем построят молокоперерабатывающий завод. Для решения вопросов, связанных с подготовкой к реализации инвестпроекта, губернатор области Игорь Руденя поручил создать рабочую группу. Об этом сообщают «Тверские ведомости». В июне была утверждена региональная концепция инвестиционной стратегии, которая предполагает работу с инвесторами по принципу «одного окна» и комплексное сопровождение проектов.

Ранее фермер из Мичуринского сельского поселения Хабаровского края выиграла грант в размере 18,8 млн рублей на развитие козоводческого хозяйства. Ожидается, что ферма станет первой на Дальнем Востоке, рассчитанной на общую численность поголовья около 800 голов.