Несколько районов в Омской области свяжет новая трасса

В Омской области ремонтируют разбитый участок дороги Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участок включили в проект в 2018 году.

Как отмечает ИА «Омскрегион», трассу ремонтируют с использованием новых материалов. Это, в частности, асфальтобетонные смеси, которые имеют более жесткие требования по характеристикам прочности, рассказал начальник отдела ремонта и эксплуатации дорог регионального управления дорожного хозяйства Евгений Аселюк.

В задачи дорожников также входит укрепление обочин трассы, нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков и сигнальных столбиков. Общая стоимость работ — 170 млн рублей. Они должны завершиться до середины сентября. Впрочем, подрядчик, ООО «Стройсервис», обещает справиться уже в августе.

Ранее сообщалось, что власти Омской области не исключают подключения региона к реализации дополнительных нацпроектов — «Производительность труда и поддержка занятости» и «Наука».