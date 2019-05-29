Сторонники Саакашвили пришли встречать его в Борисполь

В киевском аэропорту Борисполь, куда должен прибыть бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, вновь получивший гражданство Украины, собрались сотни встречающих. Они держат в руках флаги Украины и Грузии.

Рядом с аэропортом припарковано много машин с грузинскими номерами и символикой партии «Движение новых сил», которую возглавляет Саакашвили, передает ТАСС. У входа выстроилась длинная очередь тех, кто хочет войти в зал и лично встретить политика.

Ранее 29 мая Саакашвили рассказал журналистам, что после возвращения на Украину первым делом съест борща с пампушками. По его словам, это очень важно для настоящего патриота страны. При этом идти в политику и мстить экс-президенту Петру Порошенко он, по его словам, не собирается.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства. Экс-глава Одесской области обратился к Зеленскому с просьбой вернуть ему гражданство 22 мая.

В 2013 году Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну из-за уголовного преследования. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. На фоне конфликтов с Порошенко он был лишен гражданства в июле 2017 года. В администрации экс-президента это объяснили тем, что при оформлении украинского паспорта Саакашвили указал в анкете недостоверные данные.

В сентябре 2017 года Саакашвили с помощью сторонников прорвал кордон на польско-украинской границе и оказался на территории Украины. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал. После этого Саакашвили провел в стране несколько акций с требованием отставки властей.

12 февраля 2018 года украинские власти выслали Саакашвили в Польшу. Позже государственная пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.