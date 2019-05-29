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Саакашвили заявил об отсутствии у него политических амбиций

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Фото: РИА Новости
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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил об отсутствии собственных политических амбиций на Украине.

«У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я всё видел… я не рвусь ни на какие должности», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Саакашвили добавил, что с большой осторожностью будет «на что-то соглашаться».

28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В 2013 году Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну из-за уголовного преследования. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако из-за конфликтов с Порошенко он был лишен гражданства.

В сентябре 2017 года Саакашвили с помощью сторонников прорвал кордон на польско-украинской границе и оказался на территории Украины. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы. После этого Саакашвили провел в стране несколько акций с требованием отставки властей.

Власти Украины 12 февраля 2018 года выслали Саакашвили в Польшу. Позже государственная пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.

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