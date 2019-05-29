Саакашвили получил в Польше удостоверение для вылета на Украину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому вернули украинское гражданство, получил в Польше документ, необходимый для вылета на Украину. Об этом Саакашвили сообщил в среду, 29 мая, в Facebook.

«Волшебная консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение на Украину», — написал он на своей странице. По словам Саакашвили, он сразу же направился в аэропорт, чтобы вылететь в Киев.

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства. Экс-президент Грузии лишился его по приказу предшественника Зеленского Петра Порошенко в июле 2017 года.

Гражданство Украины Саакашвили предоставили в 2015 году, когда Порошенко назначил его губернатором Одесской области. В 2016 году он был уволен с губернаторского поста. Порошенко тогда заявил, что Саакашвили ухудшил экономические показатели региона. Лишившись украинского паспорта, экс-губернатор всё же сумел проникнуть в страну, после чего его задержали и выслали.