Саакашвили трижды отказывался от предложения Порошенко стать премьером

Экс-президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили занять пост премьер-министра. Об этом сообщает в среду, 29 мая, ТСН.ua.

«Я трижды отказался», — отметил Саакашвили, однако о причинах своего отказа не сообщил.

На вопрос о том, не хочет ли он занять пост премьера сейчас, когда президентом Украины стал Владимир Зеленский, Саакашвили ответил, что не видит себя на этой должности.

Экс-президент Грузии, который также возглавлял Одесскую область, признался, что у него нет политических амбиций и он «не рвется ни на какие должности».

28 мая Зеленский своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, которого тот лишился в июле 2017 года после указа Порошенко. Также украинские власти возбудили в отношении экс-президента Грузии уголовное дело: его обвинили в сотрудничестве с преступными группами и организации акций протестов с целью свержения власти. Саакашвили все обвинения отрицал, полагая, что дело в его отношении сфальсифицировали и «Порошенко лично руководил этим».