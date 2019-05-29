Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили

Президент Украины вернул гражданство страны Михаилу Саакашвили. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Мишико обрадовался решению и хочет уже в среду вернуться в Киев. А еще в 2017-м будущий президент высмеивал «Михо» на сцене. Судя по всему, взгляды Зеленского переменились с тех пор.

Экс-президента Грузии лишили родного гражданства и дали украинское в 2015-м. Тогда же Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Отношения с властью не сложились, и через год Мишико ушел в отставку. А в июле 2017-го Саакашвили потерял и подданство Украины. Тогда Саакашвили проник в страну, но был задержан и выслан.