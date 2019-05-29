Мать оставила двоих детей в подмосковном хостеле и ушла

В Подмосковье мать бросила двоих малолетних детей в хостеле и скрылась. Об этом ТАСС в среду, 29 мая, сообщила начальник пресс-службы главка МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Она рассказала, что 28 мая неизвестная девушка с двумя малолетними детьми — мальчиком и девочкой возрастом около года — обратилась к администратору хостела и спросила о наличии спальных мест. Ее попросили предоставить паспорт, она ответила, что забыла документы в машине, вышла за ними и не вернулась.

Полицейские работают над установлением личности женщины и ее поиском. Дети помещены в местную больницу.

16 мая мать оставила двухлетнюю дочь в поликлинике на Бутырской улице. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как женщина привела ребенка в медицинское учреждение, а ушла оттуда уже одна. Работники поликлиники вызвали полицию. Правоохранители начали доследственную проверку.

29 мая девочку передали бабушке. Как отметили в департаменте труда и соцзащиты населения Москвы, ее выписали из больницы, где она почти две недели проходила обследование. После выписки ребенка взяла под предварительную опеку семья бабушки по отцовской линии. В этой семье с согласия матери уже воспитывается пятилетний брат малышки.